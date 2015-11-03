Notizie Bucchioni Fiorentina Fiorentina

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Esclusiva Bucchioni: “Stadio non a Firenze e le ultime sul mercato viola”

29 settembre 2020 14:17

Esclusiva Bucchioni: "Difesa e contropiede non bastano più. Cutrone uomo d’area, non è un contropiedista"

09 febbraio 2020 15:35

Esclusiva Bucchioni: "Vi spiego il mercato di gennaio e delle situazioni di Montella e Chiesa"

17 dicembre 2019 12:51

Bucchioni: "Il peggior errore dei Della Valle fatto l’anno scorso è stato quello di non rinnovare il contratto a Chiesa"

12 novembre 2019 20:01

Bucchioni: "Lotito ha forzato troppo un ciclo che doveva finire, l’allenatore come i giocatori hanno bisogno di stimoli"

25 ottobre 2019 20:50

Bucchioni: "Castrovilli non è un colpo di Corvino. L'ha scoperto Pradè quando giocava nel Bari"

12 ottobre 2019 13:53

Bucchioni: "La viola ha giocato gli ultimi 15 minuti in nove. Montella doveva mettere Sottil"

24 settembre 2019 22:12

Bucchioni: "Al posto di Vlahovic avrei messo Sottil, non avrei mai tolto Chiesa e Ribery"

22 settembre 2019 22:34

Bucchioni: "Hagi? Rimarrà uno dei più grossi errori di una gestione disastrosa e Borja Valero..."

27 giugno 2019 16:06

Bucchioni: "A Firenze la gara è stata inguardabile. Se arriverà la nuova proprietà mi aspetto un cambio decisivo e totale..."

26 maggio 2019 23:58

Bucchioni: "Da quando Della Valle è passato all’autofinanziamento la squadra è un assoluto disastro. Deve intervenire…"

12 maggio 2019 13:40

Bucchioni: "La squadra è costruita solo sull'idea di fare plusvalenze, ed è undicesima in campionato"

26 aprile 2019 13:50

Esclusiva Bucchioni: “Europa alla portata; Pioli, ci voleva più coraggio a Napoli, Veretout lasciamolo nel suo ruolo”

17 settembre 2018 18:06

Esclusiva Bucchioni: "I big restano tranne offerte irrinunciabili per Chiesa. Viola in Europa"

09 giugno 2018 15:29

Esclusiva Bucchioni: "Pioli tecnico del ridimensionamento, Corvino più colpevole, ma la vera Fiorentina non è questa"

29 gennaio 2018 20:20

Esclusiva Bucchioni: "Biglia è impossibile, Diego non riesce a convincere Andrea a tornare, sullo stadio...."

16 dicembre 2017 16:22

Esclusiva Bucchioni: "Ecco perchè DDV ha rifiutato le offerte sulla Fiorentina. A gennaio faremo mercato"

16 novembre 2017 23:15

Bucchioni: "L'unica preoccupazione di Corvino era di cedere i giocatori di Pradè, ecco il risultato"

02 ottobre 2017 14:48

Bucchioni a Filo Diretto con la Fiorentina: "Siamo da 9' posto, ipotesi vendita società sempre aperta, sugli errori arbitrali...."

28 settembre 2017 00:33

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