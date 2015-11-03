Notizie Bucchioni Fiorentina Fiorentina

Esclusiva Bucchioni: “Stadio non a Firenze e le ultime sul mercato viola”
29 settembre 2020 14:17
Esclusiva Bucchioni: "Difesa e contropiede non bastano più. Cutrone uomo d’area, non è un contropiedista"
09 febbraio 2020 15:35
Esclusiva Bucchioni: "Vi spiego il mercato di gennaio e delle situazioni di Montella e Chiesa"
17 dicembre 2019 12:51
Bucchioni: "Il peggior errore dei Della Valle fatto l’anno scorso è stato quello di non rinnovare il contratto a Chiesa"
12 novembre 2019 20:01
Bucchioni: "Lotito ha forzato troppo un ciclo che doveva finire, l’allenatore come i giocatori hanno bisogno di stimoli"
25 ottobre 2019 20:50
Bucchioni: "Castrovilli non è un colpo di Corvino. L'ha scoperto Pradè quando giocava nel Bari"
12 ottobre 2019 13:53
Bucchioni: "La viola ha giocato gli ultimi 15 minuti in nove. Montella doveva mettere Sottil"
24 settembre 2019 22:12
Bucchioni: "Al posto di Vlahovic avrei messo Sottil, non avrei mai tolto Chiesa e Ribery"
22 settembre 2019 22:34
Bucchioni: "Hagi? Rimarrà uno dei più grossi errori di una gestione disastrosa e Borja Valero..."
27 giugno 2019 16:06
Bucchioni: "A Firenze la gara è stata inguardabile. Se arriverà la nuova proprietà mi aspetto un cambio decisivo e totale..."
26 maggio 2019 23:58
Bucchioni: "Da quando Della Valle è passato all’autofinanziamento la squadra è un assoluto disastro. Deve intervenire…"
12 maggio 2019 13:40
Bucchioni: "La squadra è costruita solo sull'idea di fare plusvalenze, ed è undicesima in campionato"
26 aprile 2019 13:50
Esclusiva Bucchioni: “Europa alla portata; Pioli, ci voleva più coraggio a Napoli, Veretout lasciamolo nel suo ruolo”
17 settembre 2018 18:06
Esclusiva Bucchioni: "I big restano tranne offerte irrinunciabili per Chiesa. Viola in Europa"
09 giugno 2018 15:29
Esclusiva Bucchioni: "Pioli tecnico del ridimensionamento, Corvino più colpevole, ma la vera Fiorentina non è questa"
29 gennaio 2018 20:20
Esclusiva Bucchioni: "Biglia è impossibile, Diego non riesce a convincere Andrea a tornare, sullo stadio...."
16 dicembre 2017 16:22
Esclusiva Bucchioni: "Ecco perchè DDV ha rifiutato le offerte sulla Fiorentina. A gennaio faremo mercato"
16 novembre 2017 23:15
Bucchioni: "L'unica preoccupazione di Corvino era di cedere i giocatori di Pradè, ecco il risultato"
02 ottobre 2017 14:48
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