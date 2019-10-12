Bucchioni: "Castrovilli non è un colpo di Corvino. L'ha scoperto Pradè quando giocava nel Bari"

Il giornalista Enzo Bucchioni tramite Twitter ha parlato della Fiorentina sul nuovo stadio e del giovane talento Castrovilli: "È vero che Castrovilli è stato acqusitato da Corvino, però è stato solo i...

Il giornalista Enzo Bucchioni tramite Twitter ha parlato della Fiorentina sul nuovo stadio e del giovane talento Castrovilli: "È vero che Castrovilli è stato acqusitato da Corvino, però è stato solo il sancire di una road map tracciata da Prade’ che si accordo’ per primo con il Bari. Castrovilli in viola non è un colpo di Corvino. Non è così. È vero, almeno che in questo caso non ha fatto come con Hagi che fu preso da Pradé e lui l’ho mandò via. Non vorrei più sentire dire che Castrovilli l’ha scoperto Corvino perché non è così. Questione stadio? Se non ci sono i tempi necessari di sicuro non aspettano la Mercafir. Questi non le bevono, ma non le hanno bevute neppure i Della Valle tant’è che il progetto esecutivo non l’hanno mai fatto".