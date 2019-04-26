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Bucchioni: "La squadra è costruita solo sull'idea di fare plusvalenze, ed è undicesima in campionato"

Il giornalista Enzo Bucchioni, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dell'eliminazione dalla Coppa Italia della Fiorentina: "La squadra è costruita solo sull’idea di fare plusvalenz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2019 13:50
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Il giornalista Enzo Bucchioni, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dell'eliminazione dalla Coppa Italia della Fiorentina: "La squadra è costruita solo sull’idea di fare plusvalenze ed è undicesima in campionato, mentre per i parametri economici dovrebbe essere sesta o settima. Il responsabile ha un nome e un cognome: Pantaleo Corvino".

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