Bucchioni: "La squadra è costruita solo sull'idea di fare plusvalenze, ed è undicesima in campionato"

Il giornalista Enzo Bucchioni, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dell'eliminazione dalla Coppa Italia della Fiorentina: "La squadra è costruita solo sull’idea di fare plusvalenz...

Il giornalista Enzo Bucchioni, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dell'eliminazione dalla Coppa Italia della Fiorentina: "La squadra è costruita solo sull’idea di fare plusvalenze ed è undicesima in campionato, mentre per i parametri economici dovrebbe essere sesta o settima. Il responsabile ha un nome e un cognome: Pantaleo Corvino".