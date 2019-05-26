Bucchioni: "A Firenze la gara è stata inguardabile. Se arriverà la nuova proprietà mi aspetto un cambio decisivo e totale..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva del pareggio della Fiorentina contro il Genoa: "A Firenze la gara è stata inguardabile. E' inaccettabile vedere la viola sedicesima, non è pos...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva del pareggio della Fiorentina contro il Genoa: "A Firenze la gara è stata inguardabile. E' inaccettabile vedere la viola sedicesima, non è possibile che si riduca una squadra così costata 180 milioni di euro. Va fatta assolutamente pulizia. Vincenzo Montella ha fatto solo due pareggi indecenti. Se arriverà la proprietà nuova mi aspetto un cambio decisivo e totale. La società è ufficialmente in vendita e c'è una trattativa in corso. La proprietà vuole avere maggiori indicazioni per andare avanti e ci sono passaggi burocratici da rispettare. Il CDA che è stato appena convocato andrà in questa direzione".