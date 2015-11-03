Notizie Fiorentinagenoa Fiorentina

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Milenkovic "Il pareggio ci deve dare forza per uscire da questo periodo. Abbiamo dato tutto in campo"

07 dicembre 2020 23:09

Braglia: "Dragowski portiere che dà grandi garanzie, ma non basta a salvare la squadra"

04 dicembre 2020 21:37

Bucchioni: "A Firenze la gara è stata inguardabile. Se arriverà la nuova proprietà mi aspetto un cambio decisivo e totale..."

26 maggio 2019 23:58

Fiorentina-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e ballottaggi

25 maggio 2019 10:45

Fiorentina-Genoa, record tagliandi venduti. Si va verso il sold out al Franchi

23 maggio 2019 09:04

Comunicato ufficiale: Fiorentina-Genoa ci sarà domenica alle 20:30 al Franchi

20 maggio 2019 14:05

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