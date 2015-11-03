Notizie Fiorentinagenoa Fiorentina

Milenkovic "Il pareggio ci deve dare forza per uscire da questo periodo. Abbiamo dato tutto in campo"
07 dicembre 2020 23:09
Braglia: "Dragowski portiere che dà grandi garanzie, ma non basta a salvare la squadra"
04 dicembre 2020 21:37
Bucchioni: "A Firenze la gara è stata inguardabile. Se arriverà la nuova proprietà mi aspetto un cambio decisivo e totale..."
26 maggio 2019 23:58
Fiorentina-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e ballottaggi
25 maggio 2019 10:45
Fiorentina-Genoa, record tagliandi venduti. Si va verso il sold out al Franchi
23 maggio 2019 09:04
Comunicato ufficiale: Fiorentina-Genoa ci sarà domenica alle 20:30 al Franchi
20 maggio 2019 14:05
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