Bucchioni: "Hagi? Rimarrà uno dei più grossi errori di una gestione disastrosa e Borja Valero..."
Il giornalista Enzo Bucchioni su Twitter ha parlato di alcuni giocatori ed ex della Fiorentina: "Alban Lafont deve giocare titolare e imparare i fondamentali. Ha un fisico forte, però non è ancora pro...
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2019 16:06
Il giornalista Enzo Bucchioni su Twitter ha parlato di alcuni giocatori ed ex della Fiorentina: "Alban Lafont deve giocare titolare e imparare i fondamentali. Ha un fisico forte, però non è ancora pronto. Hagi? Rimarrà uno dei più grossi errori di una gestione disastrosa. Borja Valero e Lucas Biglia? Queste sono operazioni delle ultime ore. Infine, la viola non ha mai contattato Borja Valero nelle ultime settimane".