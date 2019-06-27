Bucchioni: "Hagi? Rimarrà uno dei più grossi errori di una gestione disastrosa e Borja Valero..."

Il giornalista Enzo Bucchioni su Twitter ha parlato di alcuni giocatori ed ex della Fiorentina: "Alban Lafont deve giocare titolare e imparare i fondamentali. Ha un fisico forte, però non è ancora pro...

A cura di Redazione Labaroviola 27 giugno 2019 16:06

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