Bucchioni a Filo Diretto con la Fiorentina: "Siamo da 9' posto, ipotesi vendita società sempre aperta, sugli errori arbitrali...."

Le parole in radio di Enzo Bucchioni.

Enzo Bucchioni è intervenuto oggi nella trasmissione di web radio Filo Diretto con la Fiorentina. Ecco alcune delle sue dichiarazioni rilasciate a Giancarlo Sali.

"Il calciomercato estivo ha rivoluzionato la squadra, ridimensionandola in maniera evidente a livello tecnico. In questo momento ci sono tante squadre più forti, e noi siamo da 9' posto. Trasferta col Chievo? Impegnativa, perchè ad oggi dobbiamo sudarcela contro qualsiasi avversario.

L'ipotesi vendita è sempre aperta, qualche offerta o interesse è già arrivato, ma per ora Diego Della Valle non ha ritenuto il tutto interessante per aprire una discussione. La Proprietà aspetta sempre lo stadio ed un acquirente facoltoso. Lasceranno comunque la Fiorentina in buone mani.

Gli errori arbitrali clamorosi sempre contro la Fiorentina? Non abbiamo potere, facciamo fatica a farci rispettare anche perchè siamo poco o per niente presenti negli ambienti che contano. Guardate ad esempio Lotito come si comporta.

Corvino ha venduto bene, ma in entrata poteva fare meglio. I cambi di Pioli? Nelle ultime 3 giornate ha sbagliato, ma prima di dare la colpa a lui, la do ad altri. Non è lui ad oggi assolutamente il responsabile maggiore del fatto che ci troviamo nella parte destra della classifica, dopo 6 giornate di Campionato".

http://www.retenetvision.com/netvision.php?p=@SPORT/Filo-Diretto-con-la-Fiorentina/