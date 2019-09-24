Bucchioni: "La viola ha giocato gli ultimi 15 minuti in nove. Montella doveva mettere Sottil"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato a Italia 7 il pareggiato dalla Fiorentina in campionato con l’Atalanta: "Montella contro l’Atalanta ha buttato via 2 punti. Chiesa e Ribery non stavano bene...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato a Italia 7 il pareggiato dalla Fiorentina in campionato con l’Atalanta: "Montella contro l’Atalanta ha buttato via 2 punti. Chiesa e Ribery non stavano bene, però altri dieci minuti poteva farglieli fare lo stesso. Sono stati i due giocatori che hanno fatto la differenza. Non comprendo il perchè abbia messo Vlahovic. Doveva inserire Sottil, avrebbe avuto una reattività diversa. La Fiorentina ha giocato gli ultimi 15 minuti in nove".