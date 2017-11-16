Esclusiva Bucchioni: "Ecco perchè DDV ha rifiutato le offerte sulla Fiorentina. A gennaio faremo mercato"

Enzo Bucchioni, ai nostri microfoni, ha dato le ultime a 360 gradi sulla Fiorentina.

Abbiamo incontrato poco fa il noto giornalista Enzo Bucchioni, che ai microfoni di Labaro Viola ha rilasciato in esclusiva le seguenti dichiarazioni sulla Fiorentina...........

L'allontanamento dei Della Valle è definitivo?

Per ora hanno cose più importanti a cui pensare, in particolare al rilancio delle loro aziende e di conseguenza della Fiorentina interessa loro fino ad un certo punto. In particolare Andrea poi, continua a raccontare la propria delusione per gli insulti ricevuti come risposta, a suo dire inspiegabile, ad un lavoro importante della Proprietà. La sua frustrazione è così grande, che in estate è dovuto addirittura intervenire il fratello di solito più lontano dalla Viola, e cioè Diego, per spingere Corvino a comprare qualche giocatore conosciuto, vedi Benassi e Simeone, che l'ex ds del Bologna rischiava di perdere, perchè voleva tirare sul prezzo anche con loro.

Sulla vendita invece, si sono registrati dei semplici approcci, oppure sono arrivate anche delle offerte concrete?

Approcci tanti, ma da quello che so io sono arrivate anche delle offerte per iscritto, e che potevano aprire a delle trattative concrete di cessione, però Diego Della Valle in persona non le ha volute prendere nemmeno in considerazione. Il motivo è molto semplice: venderà soltanto a persone conosciute e di alto livello. Personaggi strani o il cinese poco conosciuto di turno non interessano (è vero che chiedono tanto, ma se arriva una personaggio serio possono anche trattare, bensì è sulla validità del progetto che la famiglia marchigiana non transige), e questa rappresenta senz'altro la notizia più bella per la Fiorentina, anzi una vera garanzia per il futuro. Di offerte per acquisire la Fiorentina comunque ce ne sono diverse ed ancora sul piatto.

A Gennaio la Fiorentina farà qualcosa sul mercato con il grosso tesoretto avanzato in estate?

Nulla di trascendentale a livello economico, ma da quello che so un paio di giocatori di prospettiva (non interessano dei tappa buchi per 6 mesi, ma dei potenziali titolari) o esuberi di esperienza, tra il discorso dei terzini e quello del centrocampista, dovrebbero arrivare. Le lacune della rosa sono note e, senza fare follie, la volontà è quella di migliorare la squadra attuale.

Babacar invece può partire a gennaio?

Vedi, tutto dipende da Corvino, che ha carta bianca e totale autonomia decisionale. In questo momento però non so dirti sulla situazione del senegalese che idea abbia il dg salentino.

Chiudo con un paio di quesiti tecnici. Dopo 12 giornate di Sportiello, meglio lui o Tatarusanu? E da qui a maggio, chi può essere più utile e diventare un titolare tra Gil Dias ed Eysseric?

Alla prima domanda dico Sportiello, soltanto perchè per ragioni anagrafiche può ancora crescere, alla seconda Gil Dias, che bene o male ha una clausola da 20 milioni di euro dal momento che il suo talento, seppur ancora inespresso, è noto. Eysseric, anche se spero di sbagliarmi, mi sembra un giocatore troppo lento per avere successo nel campionato italiano.

Giancarlo Sali