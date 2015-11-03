Notizie Vendita Fiorentina Fiorentina

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Calciomercato.com, Commisso stava per vendere la Fiorentina a un ricco russo, guerra ha stoppato tutto

22 giugno 2022 11:52

Calciomercato.com scrive, Commisso vende la Fiorentina, trattativa con un fondo arabo da 350 milioni

22 giugno 2022 11:38

Corriere Fiorentino: "Della Valle ha messo in vendita la Fiorentina dopo 17 anni, Commisso dopo 2 anni"

03 febbraio 2022 14:20

Esclusiva Grassia: 'Confermo che i Dv hanno rifiutato una grossa cifra per la Fiorentina. Quanti errori Corvino'

26 gennaio 2018 19:42

Esclusiva Micheletti: 'Anno di transizione, Fiorentina farà mercato spendendo poco, il procuratore di Babacar sta sbagliando'

19 dicembre 2017 21:14

Esclusiva Bucchioni: "Ecco perchè DDV ha rifiutato le offerte sulla Fiorentina. A gennaio faremo mercato"

16 novembre 2017 23:15

Esclusiva Bellinazzo: "Vi spiego la strategia dei Dv (la Fiorentina vale 100-150 milioni). Nessuna offerta concreta è arrivata"

09 novembre 2017 19:25

Sconcerti conferma: "I Della Valle hanno già ceduto la Fiorentina o stanno per farlo"

15 settembre 2017 21:43

Esclusiva, c’è una trattativa per la cessione della Fiorentina: tutti i dettagli ed il perché dell’attivo di bilancio

06 settembre 2017 15:31

Bellinazzo (Il Sole 24 Ore): "Con queste cessioni importanti, ecco come cambia la vendibilità ed il prezzo della Fiorentina"

25 luglio 2017 01:32

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