Notizie Vendita Fiorentina Fiorentina

Calciomercato.com, Commisso stava per vendere la Fiorentina a un ricco russo, guerra ha stoppato tutto
22 giugno 2022 11:52
Calciomercato.com scrive, Commisso vende la Fiorentina, trattativa con un fondo arabo da 350 milioni
22 giugno 2022 11:38
Corriere Fiorentino: "Della Valle ha messo in vendita la Fiorentina dopo 17 anni, Commisso dopo 2 anni"
03 febbraio 2022 14:20
Esclusiva Grassia: 'Confermo che i Dv hanno rifiutato una grossa cifra per la Fiorentina. Quanti errori Corvino'
26 gennaio 2018 19:42
Esclusiva Micheletti: 'Anno di transizione, Fiorentina farà mercato spendendo poco, il procuratore di Babacar sta sbagliando'
19 dicembre 2017 21:14
Esclusiva Bucchioni: "Ecco perchè DDV ha rifiutato le offerte sulla Fiorentina. A gennaio faremo mercato"
16 novembre 2017 23:15
Esclusiva Bellinazzo: "Vi spiego la strategia dei Dv (la Fiorentina vale 100-150 milioni). Nessuna offerta concreta è arrivata"
09 novembre 2017 19:25
Sconcerti conferma: "I Della Valle hanno già ceduto la Fiorentina o stanno per farlo"
15 settembre 2017 21:43
Esclusiva, c’è una trattativa per la cessione della Fiorentina: tutti i dettagli ed il perché dell’attivo di bilancio
06 settembre 2017 15:31
Bellinazzo (Il Sole 24 Ore): "Con queste cessioni importanti, ecco come cambia la vendibilità ed il prezzo della Fiorentina"
25 luglio 2017 01:32
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