Calciomercato.com, Commisso stava per vendere la Fiorentina a un ricco russo, guerra ha stoppato tutto

Più volte entrato in conflitto anche con la tifoseria, stavolta Commisso ha davvero deciso di lasciare. Un anno fa, la provocazione del club in vendita, a patto che lo acquistasse un fiorentino, vista la contestazione. Poi a novembre c’erano state voci sul fondo Pif, quello che ha acquistato il Newcastle e che ha a lungo corteggiato anche gli Zhang e infine una vera e propria trattativa – come quella attualmente in corso – con un oligarca russo, poi sfumata anche per le conseguenze della guerra. Adesso di nuovo un fondo arabo, con buone possibilità che sia la volta buona. Lo riporta calciomercato.com

