Sconcerti conferma: "I Della Valle hanno già ceduto la Fiorentina o stanno per farlo"

Tutto confermato per il noto giornalista: i Della Valle stanno per lasciare la Fiorentina.

Mario Sconcerti, importante giornalista italiano (oggi impiegato presso il Corriere della Sera e la Rai e con un lungo passato su Sky), ha ribadito la sua ferma convinzione di una cessione imminente della Fiorentina dagli studi di TuttoMercatoWeb.com

"La mia sensazione è che il club sia stato già venduto o sia sul punto di esserlo. Tutti i segnali che ci arrivano sono chiari ed appunto ci raccontano una società in via di cessione o già ceduta: la pulizia economica attuata con il calciomercato, il fatto che sia stato trattenuto un tesoretto importante dal mercato dentro la società e che serve ad abbassare il prezzo della Fiorentina. E poi il fatto che sia stato prolungato già adesso, in un periodo atipico (solo il campo potrà dire se il lavoro del dg viola sia stato buono o meno, ndr), il contratto a Corvino mi sembra che sia la decisione di un proprietario che sta per andarsene e che garantisce il proprio dipendente che ha portato avanti un lavoro tecnico ma soprattutto finanziario importante, per conto dei Della Valle stessi".