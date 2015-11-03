Notizie Della Valle Fiorentina Fiorentina

MFF: Salta il ritorno di Diego Della Valle a Firenze per lavoro. Rifiutato l’invito di Nardella
29 giugno 2021 17:45
DIEGO DELLA VALLE CONTRO I TIFOSI: "PRENDETEVI LA SOCIETÀ, IO SONO STUFO. ABBIAMO SPESO TANTO"
11 maggio 2019 05:26
La volontà dei Della Valle: adesso vogliono riprendersi Firenze e la Fiorentina...
12 marzo 2018 09:31
Esclusiva Malusci: 'E' tempo che i Dv tornino e parlino con la tifoseria. Pioli sta facendo tanto'
19 gennaio 2018 17:58
Esclusiva Bucchioni: "Biglia è impossibile, Diego non riesce a convincere Andrea a tornare, sullo stadio...."
16 dicembre 2017 16:22
Diego Della Valle e la decisione di unire: adesso è il momento per una nuova possibilità...
05 dicembre 2017 09:34
Esclusiva Mondonico: "I Dv non molleranno, ma loro e Pioli devono darsi obiettivi più ambiziosi. Chiesa...."
01 dicembre 2017 19:39
Esclusiva Bucchioni: "Ecco perchè DDV ha rifiutato le offerte sulla Fiorentina. A gennaio faremo mercato"
16 novembre 2017 23:15
Esclusiva Pin: "Nel girone di ritorno la Fiorentina crescerà, ma i tifosi vogliono i DV di una volta, non questi"
13 novembre 2017 17:25
Intervista a Laserpe: "I Della Valle resteranno, Pjaca sarebbe un colpo capace di riaccendere l'entusiasmo"
13 luglio 2017 22:47
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