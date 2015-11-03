Notizie Della Valle Fiorentina Fiorentina

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MFF: Salta il ritorno di Diego Della Valle a Firenze per lavoro. Rifiutato l’invito di Nardella

29 giugno 2021 17:45

DIEGO DELLA VALLE CONTRO I TIFOSI: "PRENDETEVI LA SOCIETÀ, IO SONO STUFO. ABBIAMO SPESO TANTO"

11 maggio 2019 05:26

La volontà dei Della Valle: adesso vogliono riprendersi Firenze e la Fiorentina...

12 marzo 2018 09:31

Esclusiva Malusci: 'E' tempo che i Dv tornino e parlino con la tifoseria. Pioli sta facendo tanto'

19 gennaio 2018 17:58

Esclusiva Bucchioni: "Biglia è impossibile, Diego non riesce a convincere Andrea a tornare, sullo stadio...."

16 dicembre 2017 16:22

Diego Della Valle e la decisione di unire: adesso è il momento per una nuova possibilità...

05 dicembre 2017 09:34

Esclusiva Mondonico: "I Dv non molleranno, ma loro e Pioli devono darsi obiettivi più ambiziosi. Chiesa...."

01 dicembre 2017 19:39

Esclusiva Bucchioni: "Ecco perchè DDV ha rifiutato le offerte sulla Fiorentina. A gennaio faremo mercato"

16 novembre 2017 23:15

Esclusiva Pin: "Nel girone di ritorno la Fiorentina crescerà, ma i tifosi vogliono i DV di una volta, non questi"

13 novembre 2017 17:25

Intervista a Laserpe: "I Della Valle resteranno, Pjaca sarebbe un colpo capace di riaccendere l'entusiasmo"

13 luglio 2017 22:47

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