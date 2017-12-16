Esclusiva Bucchioni: "Biglia è impossibile, Diego non riesce a convincere Andrea a tornare, sullo stadio...."

Enzo Bucchioni ai microfoni di Labaro Viola fornisce informazioni molto interessanti sul calciomercato della Fiorentina, sui Della Valle ed il nuovo stadio.

Campionato ma, soprattutto, voci di mercato sempre più insistenti e roboanti, come abbiamo testimoniato anche noi di Labaro Viola. Ne abbiamo parlato pochi minuti fa con Enzo Bucchioni.

Ciao Enzo, il mercato di gennaio è alle porte e tu sei un giornalista molto bene informato in materia. I nomi che circolano aumentano sempre di più in quantità ma anche qualità, tanto che La Nazione stamattina addirittura ha parlato della possibilità di vedere Biglia alla Fiorentina a gennaio. Ma il Milan non deve ancora pagare quasi 20 milioni alla Lazio per lui?

Lo escludo da ogni punto di vista. Come hai detto tu, il Milan deve ancora pagarlo ben 20 milioni, l'argentino è un giocatore che prende oltre 3,5 milioni netti all'anno e vuole rimanere a giocare in una big. Si tratta di una boutade, l'affare non è praticabile.

Quali sono allora gli obiettivi reali della Fiorentina per gennaio?

So con certezza che l'obiettivo numero 1 è un terzino sinistro (non so darti un nome, ma il profilo di Ulisses Garcia suggerito da Brovarone mi sembra a logica la tipologia di soluzione che i viola cercano), mentre a centrocampo si muoveranno se ci sarà un'occasione, cioè su un giocatore scontento o in scadenza di contratto a giugno. In casi del genere investiranno anche in quel reparto. In particolare non si cercano giocatori anziani, ma di prospettiva, visto che questa resta una stagione di transizione, nella quale individuare 7-8 giocatori forti della rosa che saranno la base del prossimo anno, in cui i calciatori bravi a disposizione dovranno essere almeno il doppio. Partiranno i più giovani in prestito, come ha fatto capire anche Pioli oggi in conferenza stampa, e si proverà a cedere Cristoforo e Maxi Olivera.

Quindi Badelj a gennaio resterà sicuramente?

Sì. Andrà via a parametro 0 in estate.

Passiamo al futuro societario della Fiorentina, anche alla luce delle ultime buone notizie sullo stadio.

Lunedì ci sarà un Cda importante, si ribadirà che il peggio è passato: si è abbassato in maniera anche esagerata il monte ingaggi, che ora potrà essere gradualmente rialzato. La Fiorentina non la venderanno perchè quella estiva è ormai sempre più chiaro che è stata una sparata di pancia (il comunicato, ndr) come risposta alle dichiarazioni di Cavalli, anche perchè i soldi che i Della Valle vorrebbero per cedere la Società non te li dà nessuno. Ed in tutto questo processo decisionale mutato il nuovo stadio avrà un ruolo fondamentale!

La Fiorentina riuscirà a a consegnare il progetto definitivo entro la scadenza del 31 Dicembre o chiederanno una proroga?

Al 99% chiederanno una proroga al Comune.

Quando potremo rivedere Andrea Della Valle allo stadio o, almeno, a Firenze?

Per ora nessuno lo sa in Società, della Fiorentina continua ad occuparsi Diego, nonostante non vorrebbe visti i 3000 impegni che ha, ma lui stesso non riesce a convincere suo fratello a tornare, nonostante ci provi spesso. Gli era stato chiesto di venire almeno alla festa di Natale ma niente, resta arrabbiato e deluso per gli insulti e finchè allo stadio continueranno a gridare "Della Valle vattene", si farà fatica a convincerlo, nonostante varie iniziative, come quelle dei quartieri, volessero appunto ricreare un clima nuovo con i tifosi e riportare Andrea a Firenze.

Chiudiamo con una domanda sulla partita di domani col Genoa. Vista la 3' gara in 7 giorni, la Fiorentina può incontrare delle difficoltà particolari?

Sì, ho dei timori per domani, soprattutto dal punto di vista tattico. La maggior parte dei punti il Genoa li ha conquistati infatti fuori casa, perchè si chiude bene (non difende assolutamente da squadra quintultima in classifica) e sa ripartire negli spazi. Quindi servirà una partita molto intelligente a livello tattico, senza scoprirsi troppo, altrimenti in contropiede rischieremo tanto.

Giancarlo Sali