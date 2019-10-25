Bucchioni: "Lotito ha forzato troppo un ciclo che doveva finire, l’allenatore come i giocatori hanno bisogno di stimoli"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Con la Lazio mi aspetto una gara tosta come è stato con il Brescia. Inzaghi in discussione? E’ un grande allenatore però Lotito...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Con la Lazio mi aspetto una gara tosta come è stato con il Brescia. Inzaghi in discussione? E’ un grande allenatore però Lotito ha forzato troppo un ciclo che doveva finire, l’allenatore come i giocatori hanno bisogno di stimoli. La squadra andava rifondata con i soldi di una cessione importante, non puoi costringere un calciatore come Milinkovic-Savic a restare quando su di lui c’erano le squadre più forti d’europa. Chiesa? Dovrebbe tornare più sereno e leggero senza caricarsi le pressioni e responsabilità, deve ritrovare il sorriso, ha una storia davanti da scrivere con la Fiorentina".