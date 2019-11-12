Bucchioni: "Il peggior errore dei Della Valle fatto l’anno scorso è stato quello di non rinnovare il contratto a Chiesa"

Il giornalista Enzo Bucchioni è stato intervistato a Radio Bruno: "L'atteggiamento della Fiorentina ha indispettito il presidente Commisso. Si può vincere o perdere, però non deve mai diminuire l’inte...

Il giornalista Enzo Bucchioni è stato intervistato a Radio Bruno: "L'atteggiamento della Fiorentina ha indispettito il presidente Commisso. Si può vincere o perdere, però non deve mai diminuire l’intensità. Le squadre con un rendimento altalenante sono insopportabili, anche nelle vittorie con il Sassuolo e l'Udinese ci sono state preoccupanti amnesie. Il cambio di allenatore avverà soltanto se ci saranno altre sconfitte come quella contro il Cagliari. La squadra deve crescere ancora. Commisso non può tollerare alcuni atteggiamenti. Per Chiesa non ci sono stati incontri con il padre e procuratore Enrico. Secondo me è un grave errore, dirsi le cose in faccia per cercare un confronto sarebbe utile. Senza rinnovo di contratto è giusto cedere Chiesa. Ma il peggior errore è stato fatto dai Della Valle l’anno scorso, dovevano rinnovare il contratto a Chiesa".