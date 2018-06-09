Esclusiva Bucchioni: "I big restano tranne offerte irrinunciabili per Chiesa. Viola in Europa"

Enzo Bucchioni analizza il calciomercato della Fiorentina e la possibilità che la Viola possa disputare la prossima Europa League.

Oggi noi di Labaro Viola abbiamo sentito in esclusiva il noto giornalista Enzo Bucchioni, per parlare a 360 gradi dei temi che riguardano la nostra Fiorentina.

Ciao Enzo, partiamo dal discorso Uefa-Milan. Credi davvero che la Fiorentina possa fare l'Europa League?

E' un discorso molto complesso, sul quale è difficile esprimersi, ma da quanto mi hanno detto il Milan potrebbe veramente essere escluso perchè non c'è continuità societaria. Se prendi squadre come il Manchester City o il Paris Saint-Germain sai che in caso di problemi con il fair play finanziario c'è qualcuno pronto a tirare fuori i soldi e ripianare immediatamente, nel Milan invece non si sa ogni volta chi debba tirare fuori i quattrini.

A quel punto sarebbe un problema per la Fiorentina affrontare i preliminari a squadra non ancora completa?

No, son tranquilli. Si tratterebbe di avversari molto deboli e sono sereni nella Fiorentina sotto questo punto di vista.

Veniamo al mercato: tanti nomi, il 90% fuori dalla realtà perchè hanno ingaggi non da Fiorentina.

Concordo pienamente con te Giancarlo, troppi nomi impossibili.

Riuscirà comunque Corvino a costruire una squadra più forte rispetto a quella dell'anno scorso?

Ci deve riuscire, è l'ultima chance che ha per dimostrare che ancora è in pista. Lui ha 20 milioni di budget provenienti dall'attivo di bilancio ed altri 20 che conta di farne vendendo ben 15 calciatori che Pioli considera zavorra, per poi con 40 milioni comprare quei 4-5 giocatori forti da affiancare ai 9 che l'allenatore viola considera oggi titolarissimi. Basta pianticelle o sconosciuti e scommesse: serve una squadra da primi 6 posti come Firenze merita.

I big quindi resteranno tutti?

Assolutamente, Pioli è stato chiaro, lo zoccolo duro non si tocca, anche se è vero che se il Milan ti offrisse soldi più Locatelli ed altri giocatori per Veretout, come ho letto oggi, io ci penserei. L'unico in dubbio tra i big è Chiesa, ma devono arrivare 70 milioni cash perchè la Fiorentina lo lasci partire.

Pjaca, Mandragora, Meret: chi può arrivare tra questi?

Non è facile per la Fiorentina prendere calciatori del genere, torniamo al discorso di prima dei nomi azzardati per la nostra dimensione, perchè hanno prezzi elevati. Corvino sta cercando di spalmarne i costi in più anni, perchè se ad esempio prendi Meret ti giochi i 20 milioni del budget subito in un colpo solo.

Giancarlo Sali