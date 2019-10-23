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Ranieri e Sottil rinnoveranno il contratto con la Fiorentina durante la prossima sosta

La Fiorentina vuole blindare tutte le sue giovani promesse.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2019 11:03
Ranieri e Sottil rinnoveranno il contratto con la Fiorentina durante la prossima sosta - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Riccardo Sottil
Luca Ranieri
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All'appello dei rinnovi di contratto dei giovani della cantera viola, considerando che Castrovilli e Venuti sono stati già blindati, ne mancano due: Ranieri e Sottil. Secondo  il Corriere dello Sport di oggi, i due rinnovi mancanti saranno annunciati in occasione della prossima sosta per le Nazionali, a metà novembre. Si sta lavorando per garantire anche a loro (così come avvenuto con Castrovilli e Venuti) un allungamento fino al 2024.

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