Ranieri e Sottil rinnoveranno il contratto con la Fiorentina durante la prossima sosta
La Fiorentina vuole blindare tutte le sue giovani promesse.
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2019 11:03
All'appello dei rinnovi di contratto dei giovani della cantera viola, considerando che Castrovilli e Venuti sono stati già blindati, ne mancano due: Ranieri e Sottil. Secondo il Corriere dello Sport di oggi, i due rinnovi mancanti saranno annunciati in occasione della prossima sosta per le Nazionali, a metà novembre. Si sta lavorando per garantire anche a loro (così come avvenuto con Castrovilli e Venuti) un allungamento fino al 2024.