Ranieri e Sottil rinnoveranno il contratto con la Fiorentina durante la prossima sosta

La Fiorentina vuole blindare tutte le sue giovani promesse.

All'appello dei rinnovi di contratto dei giovani della cantera viola, considerando che Castrovilli e Venuti sono stati già blindati, ne mancano due: Ranieri e Sottil. Secondo il Corriere dello Sport di oggi, i due rinnovi mancanti saranno annunciati in occasione della prossima sosta per le Nazionali, a metà novembre. Si sta lavorando per garantire anche a loro (così come avvenuto con Castrovilli e Venuti) un allungamento fino al 2024.