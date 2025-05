Riccardo Sottil è stato uno degli ultimi acquisti del Milan nel calciomercato di gennaio, tra infortuni e poca fiducia, si è visto raramente in campo. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account X, il club avrebbe preso la sua decisione: non sarà riscattato. Per tenerlo anche nella prossima stagione i rossoneri avrebbero dovuto versare 10 milioni di euro nelle casse della Fiorentina.