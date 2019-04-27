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Sottil: "È stata una grande soddisfazione segnare il primo tra i professionisti, ringrazio i compagni, il mister e la società"

Riccardo Sottil, l'attaccante della Fiorentina in prestisto al Pescara ha commento il suo primo gol tra i professionisti a fine partita: "È stata una grande soddisfazione il 1° gol nei professionisti,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 aprile 2019 22:04
Sottil: "È stata una grande soddisfazione segnare il primo tra i professionisti, ringrazio i compagni, il mister e la società" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sottil
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sottil
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Riccardo Sottil, l'attaccante della Fiorentina in prestisto al Pescara ha commento il suo primo gol tra i professionisti a fine partita: "È stata una grande soddisfazione il 1° gol nei professionisti, davanti ad una grande cornice di pubblico. Peccato per il pareggio arrivato alla fine. Ma abbiamo giocato bene, specie nel primo tempo. Ora abbiamo tre finali, per il nostro percorso per i playoff. I complimenti personali fanno piacere, ma penso solo a migliorarmi. Ringrazio i compagni, il mister e la società che mi stanno dando fiducia. Spero di coronare il sogno della promozione. Oggi quando ho visto la palla entrare sono esploso di gioia".

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