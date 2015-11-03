Notizie Pescara Calcio Fiorentina

Bojinov vicino al ritorno in Italia. L'ex viola ad un passo dalla firma col Pescara
07 febbraio 2020 14:23
L'attaccante Riccardo Sottil potrebbe tornare al Pescara per acquisire più esperienza
25 luglio 2019 14:24
Gazzetta, l'attaccante della Fiorentina Sottil ritornerà a giocare nel Pescara in Serie B
24 luglio 2019 12:59
Sottil: "Ho bisogno di giocare alla mia età. A Pescara ho lasciato un bel ricordo. Montella.."
11 luglio 2019 14:43
Sottil - Pescara, accordo trovato per rinnovo del prestito. La posizione della Fiorentina..
18 giugno 2019 00:16
Memushaj: "Sottil è un calciatore molto forte. Mi auguro che la Fiorentina lo faccia tornare.."
12 giugno 2019 14:25
Sottil: "Vedere la Fiorentina in crisi fa molto male, perchè i viola sono la squadra che mi ha preso da giovane"
01 maggio 2019 15:57
Sottil: "È stata una grande soddisfazione segnare il primo tra i professionisti, ringrazio i compagni, il mister e la società"
27 aprile 2019 22:04
Pescara, presidente Sebastiani: "L'ho voluto io Sottil spero che resti anche l'anno prossino…"
14 aprile 2019 12:25
Sottil: "Qui a Pescara faro' strada. Mi avrebbero preso per 18 mesi. Corvino ha detto NO.."
21 marzo 2019 23:03
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