Notizie Pescara Calcio Fiorentina

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Bojinov vicino al ritorno in Italia. L'ex viola ad un passo dalla firma col Pescara

07 febbraio 2020 14:23

L'attaccante Riccardo Sottil potrebbe tornare al Pescara per acquisire più esperienza

25 luglio 2019 14:24

Gazzetta, l'attaccante della Fiorentina Sottil ritornerà a giocare nel Pescara in Serie B

24 luglio 2019 12:59

Sottil: "Ho bisogno di giocare alla mia età. A Pescara ho lasciato un bel ricordo. Montella.."

11 luglio 2019 14:43

Sottil - Pescara, accordo trovato per rinnovo del prestito. La posizione della Fiorentina..

18 giugno 2019 00:16

Memushaj: "Sottil è un calciatore molto forte. Mi auguro che la Fiorentina lo faccia tornare.."

12 giugno 2019 14:25

Sottil: "Vedere la Fiorentina in crisi fa molto male, perchè i viola sono la squadra che mi ha preso da giovane"

01 maggio 2019 15:57

Sottil: "È stata una grande soddisfazione segnare il primo tra i professionisti, ringrazio i compagni, il mister e la società"

27 aprile 2019 22:04

Pescara, presidente Sebastiani: "L'ho voluto io Sottil spero che resti anche l'anno prossino…"

14 aprile 2019 12:25

Sottil: "Qui a Pescara faro' strada. Mi avrebbero preso per 18 mesi. Corvino ha detto NO.."

21 marzo 2019 23:03

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