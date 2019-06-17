Sottil - Pescara, accordo trovato per rinnovo del prestito. La posizione della Fiorentina..
Il calciatore di proprietà viola, Riccardo Sottil sembra indirizzato al proseguo del rapporto di prestito al Pescara. Stando a quanto pubblicato dal sito pescarasport24.it il presidente abruzzese Seb...
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2019 00:16
Il calciatore di proprietà viola, Riccardo Sottil sembra indirizzato al proseguo del rapporto di prestito al Pescara. Stando a quanto pubblicato dal sito pescarasport24.it il presidente abruzzese Sebastiani, ha l'accordo col ragazzo. Unico ritardo, al momento è stato il cambio al vertice della società viola, fatto per cui la trattativa ha posto la chiusura in stallo. L'affare non è però in discussione.
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