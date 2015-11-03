Notizie Sottil Fiorentina Fiorentina

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Sottil: "Voglio dimostrare quanto io tenga a questi colori, a questo progetto e ai tifosi che non ci lasciano mai soli"

22 gennaio 2020 20:18

Sottil - Pescara, accordo trovato per rinnovo del prestito. La posizione della Fiorentina..

18 giugno 2019 00:16

Memushaj: "Sottil è un calciatore molto forte. Mi auguro che la Fiorentina lo faccia tornare.."

12 giugno 2019 14:25

Malusci: "Sottil ha delle qualita' eccelse, a me piace molto, e' un giocatore…

31 gennaio 2019 22:52

Il doppio ex Sottil: "Fiorentina-Udinese sarà un bella gara. Mio figlio? Sta facendo molto bene"

13 ottobre 2017 20:55

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