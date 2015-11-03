Notizie Sottil Fiorentina Fiorentina

Sottil: "Voglio dimostrare quanto io tenga a questi colori, a questo progetto e ai tifosi che non ci lasciano mai soli"
22 gennaio 2020 20:18
Sottil - Pescara, accordo trovato per rinnovo del prestito. La posizione della Fiorentina..
18 giugno 2019 00:16
Memushaj: "Sottil è un calciatore molto forte. Mi auguro che la Fiorentina lo faccia tornare.."
12 giugno 2019 14:25
Malusci: "Sottil ha delle qualita' eccelse, a me piace molto, e' un giocatore…
31 gennaio 2019 22:52
Il doppio ex Sottil: "Fiorentina-Udinese sarà un bella gara. Mio figlio? Sta facendo molto bene"
13 ottobre 2017 20:55
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