Il doppio ex Sottil: "Fiorentina-Udinese sarà un bella gara. Mio figlio? Sta facendo molto bene"

Sottil ha parlato su Radio Blu di Fiorentina-Udinese e del promettente figlio.

Su Radio Blu a presentare Fiorentina-Udinese è intervenuto il doppio ex Andrea Sottil. Ecco alcune delle sue parole:

"Fiorentina ed Udinese stanno cercando la strada giusta per crescere, costruire un'identità di gioco e quindi fare punti, ma domenica penso che sarà una bella partita.

Il terzo tempo di Pezzella è straordinario.

La Fiorentina Primavera è davvero forte: ha sia gioco che ottime individualità e sta quindi ottenendo dei risultati. Anche mio figlio Riccardo sta facendo molto bene, è maturato da tutti i punti di vista".