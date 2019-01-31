Malusci: "Sottil ha delle qualita' eccelse, a me piace molto, e' un giocatore…

Ai microfoni della piattaforma radio web retenetvision.com ha parlato l'ex giocatore della viola Alberto Malusci:"Ricardo Sottil? Il campionato primavera e' un campionato dove non permette di entrare...

Ai microfoni della piattaforma radio web retenetvision.com ha parlato l'ex giocatore della viola Alberto Malusci:

"Ricardo Sottil? Il campionato primavera e' un campionato dove non permette di entrare a far parte della prima squadra in pianta stabile perche' i ritmi sono diversi, l'intensita' e' diversa e quindi credo che se lui trovera' spazio a Pescara avra' fatto bene ad andare a trovare spazio in una squadra importante. Il problema e' che c'e' troppo divario tra la primavera e la prima squadra e per questo motivo i giovani fanno fatica ad inserirsi o ti sei mosso come Chiesa altrimenti fai fatica o se lo hanno inserito poco e' perché hanno visto che ancora non e' pronto. Il ragazzo ha delle qualita' eccelse, a me piace molto, e' un giocatore che se fara' bene questi 6 mesi potra' dire la sua anche nella massima serie."