Memushaj: "Sottil è un calciatore molto forte. Mi auguro che la Fiorentina lo faccia tornare.."

Il capitano del Pescara Ledian Memushaj, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Centro, in merito al 'viola' Riccardo Sottil, giovane esterno d'attacco di proprietà della Fiorentina che nella...

Il capitano del Pescara Ledian Memushaj, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Centro, in merito al 'viola' Riccardo Sottil, giovane esterno d'attacco di proprietà della Fiorentina che nella seconda parte della stagione ha giocato in cadetta al club abruzzese: RIccardo è un calciatore molto forte, mi auguro che la società viola lo lasci qua da noi per un'altrastagione. Ai giovani va data la possibilità di sbagliare, non bisogna caricarli di responsabilità".

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