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L'attaccante Riccardo Sottil potrebbe tornare al Pescara per acquisire più esperienza

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, l'attaccante Riccardo Sottil andrà via. L’idea della Fiorentina è di mandarlo di nuovo al Pescara per fargli assumere maggiore esperienza in Serie B p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2019 14:24
L'attaccante Riccardo Sottil potrebbe tornare al Pescara per acquisire più esperienza - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sottil
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sottil
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Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, l'attaccante Riccardo Sottil andrà via. L’idea della Fiorentina è di mandarlo di nuovo al Pescara per fargli assumere maggiore esperienza in Serie B per poi rientrare alla base tra un anno.

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