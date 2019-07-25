L'attaccante Riccardo Sottil potrebbe tornare al Pescara per acquisire più esperienza
Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, l'attaccante Riccardo Sottil andrà via. L’idea della Fiorentina è di mandarlo di nuovo al Pescara per fargli assumere maggiore esperienza in Serie B p...
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2019 14:24
Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, l'attaccante Riccardo Sottil andrà via. L’idea della Fiorentina è di mandarlo di nuovo al Pescara per fargli assumere maggiore esperienza in Serie B per poi rientrare alla base tra un anno.