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Pescara, presidente Sebastiani: "L'ho voluto io Sottil spero che resti anche l'anno prossino…"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato dopo la gara con il Perugia del futuro dell' attaccante Riccardo Sottil, che è arrivato a gennaio in prestito secco dalla Fiorentina: "L'ho volut...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2019 12:25
Pescara, presidente Sebastiani: "L'ho voluto io Sottil spero che resti anche l'anno prossino…" -
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Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato dopo la gara con il Perugia del futuro dell' attaccante Riccardo Sottil, che è arrivato a gennaio in prestito secco dalla Fiorentina: "L'ho voluto io, ho chiesto alla Fiorentina spero di poterlo avere anche il prossimo anno. C'è la possibilità che resti, lo stesso vale per Bettella. Deve giocare".

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