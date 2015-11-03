Notizie Sebastiani Fiorentina

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Pescara, presidente Sebastiani: "L'ho voluto io Sottil spero che resti anche l'anno prossino…"
14 aprile 2019 12:25
Sottil: "Qui a Pescara faro' strada. Mi avrebbero preso per 18 mesi. Corvino ha detto NO.."
21 marzo 2019 23:03
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