Degli osservatori del Leicester City hanno seguito Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana
Secondo Fox Sports, alcuni osservatori del club inglese del Leicester City hanno visionato Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana contro l'Islanda. Gli azzurri hanno vinto anche grazie alla...
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 17:03
Secondo Fox Sports, alcuni osservatori del club inglese del Leicester City hanno visionato Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana contro l'Islanda. Gli azzurri hanno vinto anche grazie alla splendida prestazione di Sottil che ha messo ha segno un grande gol e ha portato l'Italia subito sull'1-0.