Degli osservatori del Leicester City hanno seguito Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana

Secondo Fox Sports, alcuni osservatori del club inglese del Leicester City hanno visionato Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana contro l'Islanda. Gli azzurri hanno vinto anche grazie alla...

Secondo Fox Sports, alcuni osservatori del club inglese del Leicester City hanno visionato Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana contro l'Islanda. Gli azzurri hanno vinto anche grazie alla splendida prestazione di Sottil che ha messo ha segno un grande gol e ha portato l'Italia subito sull'1-0.