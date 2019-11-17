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Degli osservatori del Leicester City hanno seguito Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana

Secondo Fox Sports, alcuni osservatori del club inglese del Leicester City hanno visionato Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana contro l'Islanda. Gli azzurri hanno vinto anche grazie alla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 17:03
Degli osservatori del Leicester City hanno seguito Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana -
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Secondo Fox Sports, alcuni osservatori del club inglese del Leicester City hanno visionato Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana contro l'Islanda. Gli azzurri hanno vinto anche grazie alla splendida prestazione di Sottil che ha messo ha segno un grande gol e ha portato l'Italia subito sull'1-0.

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