Torino-Fiorentina: Montella ha scelto il tandem d'attacco, ma ha ancora un dubbio di formazione
Le statistiche parlano chiaro: senza Chiesa la Fiorentina non ha vinto nemmeno una partita nelle ultime due stagioni.
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2019 11:18
Tre sconfitte consecutive ed un punto nelle ultime 4 partite: Montella si affida al tandem d'attacco Chiesa-Vlahovic per ribaltare questo score negativo. Le statistiche parlano chiaro: senza Chiesa la Fiorentina non ha vinto nemmeno una partita nelle ultime due stagioni. Quindi dentro Chiesa vicino a Vlahovic, il centravanti prescelto da tempo, come ha ricordato lo stesso Montella ieri nel corso della conferenza stampa.
Per La Gazzetta dello Sport c'è però ancora un dubbio di formazione: sarà un 3/5/2 con Lirola, o un 4/3/3 con uno tra Ghezzal e Sottil in campo?