Potrebbe essere l’ultima stagione di Sottil a Firenze, l’esterno d’attacco interessa a Lazio e Torino

Il calendario della Serie A dice che sabato sera, alle 20.45, è in programma la sfida tra Torino e Fiorentina. Una partita importane per entrambe le squadre in ottica classifica, per gli obiettivi diversi – ma sempre legati all’Europa – per cui lottano la squadra di Vincenzo Italiano e quella di Ivan Juric. Una gara speciale per tanti giocatori, in primis Andrea Belotti, che torna da avversario nello stadio dove ha giocato – e segnato – per sette anni, prima di trasferirsi alla Roma a parametro zero nell’estate 2022. Ma non soltanto. Perché anche Riccardo Sottil avvertirà delle sensazioni particolari. L’esterno viola è infatti nato a Torino e nel settore giovanile granata ha giocato tra i 14 e i 17 anni, prima di passare proprio alla Fiorentina. Per lui, in viola, tante aspettative all’inizio e qualche critica nell’ultimo periodo. Senza che questo abbia influito però nelle scelte di Italiano, che ha puntato su di lui per la formazione titolare nell’ultimo periodo. La situazione intorno a Sottil non è però delle migliori e a 25 anni, la prossima estate, potrebbe esserci l’opportunità giusta per iniziare una nuova avventura altrove. Gli estimatori per lui non mancano, a partire proprio da quel Torino dove tutto è cominciato, oltre a un interesse della Lazio. Per ora solo idee di mercato, in attesa di capire cosa il futuro riserva a Sottil. Con l’inizio che sarà con una partita speciale. Lo scrive Calciomercato.com

