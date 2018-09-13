Ag. Sottil: "Pioli lo sta monitorando, spero che in questi mesi ci sia una possibilità per lui..."

Il procuratore di Riccardo Sottil, Giuseppe Galli, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb. Queste le sue dichiarazioni:"Riccardo sta facendo il suo percorso di carriera. La Fiorentina ed il mis...

A cura di Redazione Labaroviola 13 settembre 2018 09:49

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