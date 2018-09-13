Ag. Sottil: "Pioli lo sta monitorando, spero che in questi mesi ci sia una possibilità per lui..."
Il procuratore di Riccardo Sottil, Giuseppe Galli, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb. Queste le sue dichiarazioni:"Riccardo sta facendo il suo percorso di carriera. La Fiorentina ed il mis...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2018 09:49
Il procuratore di Riccardo Sottil, Giuseppe Galli, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb. Queste le sue dichiarazioni:
"Riccardo sta facendo il suo percorso di carriera. La Fiorentina ed il mister Stefano Pioli lo tengono d’occhio. Nei prossimi mesi spero abbia la possibilità di mettere in mostra il suo talento, saranno importanti per la sua crescita".