Report medico del Lecce: Assenti i soliti Gaspar, Berisha e Camarda, si aggiunge anche Sottil
Oltre ai soliti assenti si aggiunge anche Sottil che sta facendo dei lavori personalizzati
A cura di Alessandro Conte
16 aprile 2026 15:27
Lunedì la Fiorentina sarà impegnata sul campo del Lecce in una sfida importante. I padroni di casa arrivano però con diverse assenze pesanti: out Riccardo Sottil, Gaspar e Berisha, mentre resta in dubbio Francesco Camarda. Una situazione che potrebbe favorire i viola, pronti ad approfittarne.