Sottil regala i primi 3 punti al Lecce, Di Francesco: "Non si rende conto di quanto è forte"

Le parole di Eusebio Di Francesco dopo la prima vittoria del suo Lecce sul campo del parma con il gol decisivo di Riccardo Sottil

Primo gol stagionale per Riccardo Sottil con la maglia del Lecce.

Il calciatore in prestito dalla Fiorentina è stato il match winner di Parma-Lecce con il gol che ha sbloccato il match e ha regalato la prima vittoria alla squadra salentina.

Visibilmente soddisfatto al termine della partita, Eusebio Di Francesco ha esaltato le qualità dell'esterno del Lecce.

Ecco le sue parole al termine del match raccolte ai microfoni di Dazn:

"Abbiamo fatto una prestazione importante, concedendo poco al Parma. È stata una grande risposta. Potevamo chiuderla, ma complimenti ai ragazzi e ai tifosi. Sottil ha caratteristiche uniche in squadra, neanche lui si rende conto di quanto è forte. Ora, al ritmo dei suoi compagni, può essere determinante".