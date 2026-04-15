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Allenatore della Sampdoria: “Martinelli ha un infortunio al ginocchio che si porta da Firenze”

Lombardo ha parlato della situazione di Martinelli, niente di grave e con il Monza sarà titolare

A cura di Alessandro Conte
15 aprile 2026 14:51
Allenatore della Sampdoria: “Martinelli ha un infortunio al ginocchio che si porta da Firenze” -
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Il portiere della Fiorentina in prestito alla Sampdoria, Martinelli ha riportato un problema fisico al ginocchio; così l’allenatore della Sampdoria Lombardo: “Si tratta d'un problema che si porta dietro da Firenze ma dopo l'episodio di ieri Tommaso sta bene. Venerdì contro il Monza sarà titolare”

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