Malusci:”Io credo nella rimonta. Immagino già la curva infuocata a sostenere la squadra”

Malusci parla della partita contro i londinesi e ci crede nella rimonta

Ha parlato Malusci a Radio Bruno Toscana sulla partita di sta sera: “Io ci credo. Perché come le partite le sbaglia la Fiorentina, le può sbagliare anche il Crystal Palace. All'andata non c'è stata partita, mi davano l'impressione che potevano fare sempre male accelerando. Dal canto nostro, però, bisogna vedere che forza ha avuto la squadra. Se è quella di Londra, si può anche rimanere a casa. Però in campionato si è visto uno sprint a livello mentale che potrebbe permettere di giocare con leggerezza. Già mi immagino la curva che rema in maniera forte, perché a livello ambientale sono cose che impattano. Quest'anno il sostegno c'è stato sempre, guardando la partita a Londra si sentivano solo i tifosi viola. Stasera, se si riuscisse a fare due gol prima della ripresa, potrebbe esserci una speranza”.