Flachi: “Rimonta più che possibile contro il Crystal Palace. Vanoli ha fatto un buon lavoro ma il suo futuro è incerto”

Flachi è intervenuto al Pentasport dicendo che la rimonta contro gli inglesi è fattibile

È intervenuto al Pentasport l’ex giocatore Flachi parlando della partita odierna e sul futuro della rosa: “Rimonta possibile: nel calcio moderno ci può stare di tutto. Dopo lunedì sera i nostri non sentono più la pressione dal campionato, mi aspetto una Fiorentina veemente, che attacca, libera di testa, senza paura. Il Palace mi ha fatto un'ottima impressione all'andata, ma sono battibili. Senza timori, dobbiamo giocarcela alla pari. Sono le ultime partite, quindi dovranno mettersi in mostra, per loro oggi è un test vero, per capire se possono rimanere alla Fiorentina o meno. Vanoli Ha fatto bene, ma bisogna capire se sarà l'uomo giusto per il futuro. Purtroppo gli errori li paga spesso l'allenatore, e non i giocatori. Dopo un'annata così ci sono troppi strascichi, quindi cambierei”.