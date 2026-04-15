Bucchioni:”Buon lavoro alla Fiorentina ma non cose straordinarie. Contro Lazio e Verona squadra inguardabile”

L’opinionista Bucchioni parla di Vanoli e del suo lavoro che ha fatto fino ad oggi

A Tuttomercatoweb ha parlato l’opinionista Bucchioni di Vanoli e della Fiorentina: “Vanoli ha certamente fatto un buon lavoro alla Fiorentina, ma mica ha fatto cose straordinarie. Il suo compito era salvarsi e ce la sta facendo. La squadra si è trovata in quelle zone di classifica, ma ha comunque qualità. Bravo? Sì, gli va detto, ma non sto qui ad applaudirlo. La Fiorentina è stata inguardabile contro la Lazio, per non parlare della Conference. Vanoli ha fatto il suo, anche un po' di più, ma non oltre”.