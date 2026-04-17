Orlando: “Sarri alla Fiorentina? Lo vedo molto bene sulla panchina Viola, ama giocare una volta a settimana”

Orlando ha parlato della Fiorentina del futuro e di un possibile approdo di Sarri sulla panchina Viola

È intervenuto a Tuttomercatoweb Massimo Orlando parlando della Fiorentina del futuro con possibile approdo di Sarri: “Credo che Sarri potrebbe tranquillamente finire alla Fiorentina. L'anno prossimo non giocherà le coppe e lui è un allenatore che adora lavorare con la squadra sull'intera settimana a disposizione. A Napoli è ancora molto amato dai tifosi, so che tanti lo vedrebbero di buon occhio. Ma lo vedo bene a Firenze.”