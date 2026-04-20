Chiarugi: “Sarebbe da capire cosa ha Kean. A Lecce basta non perdere. Harrison? Solo buona tecnica”

Chiarugi parla di come si dovrebbe comportare la Fiorentina nell’ultima parte di stagione

A Radio Bruno ha parlato Chiarugi sul finale di stagione della Fiorentina: “A Lecce è importante non perdere, altrimenti peggiori le cose. Vediamo se la squadra riesce a non soffrire come ha fatto sempre quest'anno. Harrison? Ha fatto vedere buona tecnica, ma non ha reso come ci si aspettava. Solomon, invece, nonostante l'infortunio ha dimostrato di essere un buon calciatore. C'è da capire cosa ha Kean. Non vorrei pensi già al mercato. Serve chiarezza sulle sue condizioni, devono essere i medici a parlare non lui o l'allenatore. In Nazionale è andato e ha fatto bene, non si capisce”