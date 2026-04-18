Padoin: “Un peccato perdere così, complimenti a Sadotti per il gran goal di oggi. Serve più cinismo”

Padoin ha analizzato la sconfitta della Juventus Primavera contro la Fiorentina Primavera

L’allenatore della Juventus Primavera, Padoin ha parlato ai canali ufficiali della Juve dopo la partita contro la Fiorentina e ha analizzato così la sconfitta per 2-1: “È davvero un peccato avere perso così proprio negli ultimi minuti di gioco, dopo una gara affrontata esattamente come l'avevamo preparata. Sapevamo che la Fiorentina fosse una delle squadre più attrezzate del campionato, con un palleggio difficile da arginare, ma oggi sono estremamente soddisfatto dell'ambizione mostrata dai miei ragazzi. Nella ripresa, dopo un inizio un po' contratto, i cambi ci hanno restituito energia e siamo tornati a essere pericolosi in ripartenza. Il vero rimpianto è non avere sfruttato le diverse palle gol avute nel finale; in queste sfide serve più cinismo, altrimenti rischi la beffa”.