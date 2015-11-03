Notizie Padoin Fiorentina

Allenatore Juventus Primavera: “Un peccato perdere la partita contro la Fiorentina Primavera così. Serve cinismo”
18 aprile 2026 19:08
Padoin: "Oggi abbiamo onorato anche Davide Astori. Commovente il muro di maglie e striscioni viola"
13 maggio 2018 17:20
Padoin sfuma per la Fiorentina, ha raggiunto l'accordo con il Cagliari
15 giugno 2016 11:25
Pedullà: “Fiorentina forte su Padoin, dubbi su Caceres, Borja Valero..."
11 giugno 2016 15:14
Fiorentina su Padoin, il giocatore sta parlando con il Cagliari ma all'improvviso...
11 giugno 2016 01:24
Archivio