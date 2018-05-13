Padoin: "Oggi abbiamo onorato anche Davide Astori. Commovente il muro di maglie e striscioni viola"

Simone Padoin, centrocampista del Cagliari, ha parlato dopo la vittoria a Firenze (0-1): "Oggi abbiamo dimostrato quello che non siamo riusciti a fare nelle ultime settimane, lo dovevamo ai nostri tif...

Simone Padoin, centrocampista del Cagliari, ha parlato dopo la vittoria a Firenze (0-1): "Oggi abbiamo dimostrato quello che non siamo riusciti a fare nelle ultime settimane, lo dovevamo ai nostri tifosi. Abbiamo anche onorato la memoria di Davide Astori: è stato commovente andare a visitare il muro di maglie e striscioni, Davide meritava tutto questo. Resta nel cuore di tutti e siamo vicini alla sua famiglia".