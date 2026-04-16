Bergomi: “La Fiorentina ha lasciato una bella sensazione, se avesse fatto il 3-1… Male Italiano”

La Fiorentina ha fatto una buona partita, se fosse arrivato il 3-1 si poteva pensare alla rimonta

Negli studi di Sky Sport, l’ex giocatore Beppe Bergomi ha parlato delle due partite di Bologna e Fiorentina in Europa: "II Bologna ha cercato di essere aggressivo, ma come detto il margine di errore doveva essere al minimo. L'aggressività non gli ha permesso di difendere bene, sul primo gol bastava posizionarsi bene e da lì la partita è andata in discesa per l'Aston Villa che è squadra esperta e fisica, che conosce la competizione. A Italiano vorrei chiedere quale è la grande differenza fra il calcio inglese e quello italiano, perché quando li affronti sul campo capisci meglio quali sono le differenze. La Fiorentina invece ci ha lasciato una bella sensazione. Mi ha anche sorpreso Vanoli, si è messo a specchio e ha fatto una buona partita, alla fine vincendo la gara pur con tanti assenti. Avesse trovato il 3-1 poteva pensare alla rimonta...".