Notizie Beppe Bergomi Fiorentina

Bergomi: “La Fiorentina ha lasciato una bella sensazione, se avesse fatto il 3-1… Male Italiano”
17 aprile 2026 00:48
Bergomi apre alla possibilità di rifondare il sistema: "Mi candido per dare una mano al calcio italiano"
02 aprile 2026 19:18
Bergomi: “Per salvare Bastoni e la sua carriera deve lasciare l’Italia e andare a giocare all’estero.”
02 aprile 2026 14:14
Bergomi: “Dobbiamo sempre appoggiarci a Kean come nel secondo tempo, con il suo aiuto la partita è cambiata”
27 marzo 2026 16:54
Bergomi: "Con il Verona la partita migliore della Fiorentina, cambiare il sistema di gioco non è facile"
18 dicembre 2025 20:52
Bergomi: "Non è possibile che la Fiorentina faccia cosi fatica a segnare: Pioli deve trovare l'assetto migliore"
02 ottobre 2025 20:50
Bergomi: "Milenkovic all'Inter? No, serve difensore veloce. Difesa Fiorentina deve comunicare"
29 marzo 2023 19:33
Bergomi: "La Fiorentina propone un calcio europeo ed offensivo. Manca qualità in avanti"
15 settembre 2022 22:09
Bergomi su Sky Sport: "Purtroppo in Italia vince sempre la Juventus"
23 agosto 2020 18:39
Stasera alle 21.15 su Toscana TV, 30esimo minuto: ospite Beppe Bergomi. Conduce Simon Pagnini
24 settembre 2018 17:22
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