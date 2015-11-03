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Notizie Beppe Bergomi Fiorentina

Bergomi: “La Fiorentina ha lasciato una bella sensazione, se avesse fatto il 3-1… Male Italiano”

17 aprile 2026 00:48

Bergomi apre alla possibilità di rifondare il sistema: "Mi candido per dare una mano al calcio italiano"

02 aprile 2026 19:18

Bergomi: “Per salvare Bastoni e la sua carriera deve lasciare l’Italia e andare a giocare all’estero.”

02 aprile 2026 14:14

Bergomi: “Dobbiamo sempre appoggiarci a Kean come nel secondo tempo, con il suo aiuto la partita è cambiata”

27 marzo 2026 16:54

Bergomi: "Con il Verona la partita migliore della Fiorentina, cambiare il sistema di gioco non è facile"

18 dicembre 2025 20:52

Bergomi: "Non è possibile che la Fiorentina faccia cosi fatica a segnare: Pioli deve trovare l'assetto migliore"

02 ottobre 2025 20:50

Bergomi: "Milenkovic all'Inter? No, serve difensore veloce. Difesa Fiorentina deve comunicare"

29 marzo 2023 19:33

Bergomi: "La Fiorentina propone un calcio europeo ed offensivo. Manca qualità in avanti"

15 settembre 2022 22:09

Bergomi su Sky Sport: "Purtroppo in Italia vince sempre la Juventus"

23 agosto 2020 18:39

Stasera alle 21.15 su Toscana TV, 30esimo minuto: ospite Beppe Bergomi. Conduce Simon Pagnini

24 settembre 2018 17:22

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