Bergomi: "Non è possibile che la Fiorentina faccia cosi fatica a segnare: Pioli deve trovare l'assetto migliore"

Le parole di Beppe Bergomi nel prepartita di Fiorentina-Sigma Olomuc sul difficile avvio di stagione dei viola

Interrogato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Sigma Olomuc, Beppe Bergomi ha parlato del delicato momento dei viola.

Ecco le parole dell'opinionista:

"Stimo tanto Stefano Pioli e mi dispiace. Penso che bisogna essere bravi a dare delle certezze quindi capire il sistema di gioco giusto. Capisco che ne puoi avere di più anche durante la partita e invece è in continua evoluzione. Anche lui ha detto "Sto facendo fatica a metterli insieme".

Deve trovare il prima possibile l'assetto migliore, non è possibile che la Fiorentina faccia cosi' fatica a fare gol.

La Fiorentina non è riuscita ancora a segnare con gli attaccanti, è li che deve trovare la quadra Stefano".