Bergomi: “Milenkovic all’Inter? No, serve difensore veloce. Difesa Fiorentina deve comunicare”

Giuseppe Bergomi ha parlato a Radio Bruno per parlare della sfida di sabato tra Inter e Fiorentina soffermandosi sul reparto difensivo dei Viola. Ecco le sue parole:

“La comunicazione in campo? Dico sempre ai miei ragazzi che sembrano una squadra di muti. Devono parlare soprattutto quando attaccano, secondo me quelli della Fiorentina sono degli ottimi difensori. La comunicazione è importante soprattutto per una difesa come quella della Fiorentina che gioca molto alta.

Milenkovic? L’Inter ha bisogno di un difensore veloce, molto veloce. Senza togliere niente a Milenkovic. Lui ha un pregio che è un ragazzo educato: un giorno ho fatto una telecronaca e mi è venuto a salutare quando era squalificato. Parlerò sempre bene di lui.

Inter-Fiorentina? Fiorentina peggior cliente per l’Inter: una squadra che ha idee e sviluppa gioco, adesso stanno bene. L’Inter deve recuperare giocatori, alcuni sono stanchi come Lautaro che è in difficoltà, Lukaku andrebbe servito in un’altra maniera. Ci sono difficoltà per l’Inter e la Fiorentina è l’avversario più complicato.”

