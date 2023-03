Biraghi giura fedeltà alla Fiorentina: “Spero di finire qui, voglio giocare ancora per sei anni”

“Sto vivendo questa fase della carriera in modo sereno, concentrato sugli obiettivi che possiamo ancora centrare. Sono in una fase ‘di mezzo’, o almeno spero. Vorrebbe dire che ancora ho davanti tanti anni da passare qui”. Cristiano Biraghi si racconta in un’intervista al Corriere dello Sport e giura fedeltà alla viola: “Spero di giocare ancora per sei anni e non si sa mai cosa potrà accadere ma una cosa è certa: da qui non me ne vorrei mai andare e mi piacerebbe finire in viola”.

LEGGI ANCHE, PROBLEMA STADIO