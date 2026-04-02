Bergomi: “Per salvare Bastoni e la sua carriera deve lasciare l’Italia e andare a giocare all’estero.”
Beppe Bergomi ha parlato a Radio Nerazzura della situazione dell’Italia, più nello specifico di come ‘salvare’ Bastoni: “Per il suo bene dovrà andare all'estero. Ed è davvero un peccato, perdiamo un t...
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2026 14:14
Beppe Bergomi ha parlato a Radio Nerazzura della situazione dell’Italia, più nello specifico di come ‘salvare’ Bastoni: “Per il suo bene dovrà andare all'estero. Ed è davvero un peccato, perdiamo un talento straordinario, uno dei migliori difensori del calcio moderno. Ma cosa gli abbiamo fatto passare per un mese e mezzo dopo ciò che ha fatto contro la Juventus? L'errore era in canna... "